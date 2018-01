Serata psichedelica con New Candys e Black Snake Moan

Sabato 3 febbraionuovo concerto al Bronson di Madonna dell'albero: sul palco dalle ore 21.30 i New Candys e Black Snake Moan.

I New Candys sono una delle realtà alternative più consistenti della scene indipendente italiana. “Bleeding Magenta” è il loro terzo album ed è psichedelia. È new wave. È noise. È post punk. Sul palco prima di loro, Black Snake Moan, un “one man band” atipico, con radici stilistiche primordiali che fioriscono in sperimentazioni sonore pregne di un sapore intenso e dal fascino arcano. Radici profonde che profumano di delta blues e che si intrecciano con un’ispirata vena psichedelica.

I New Candys nascono nel 2008 a Venezia. Le loro influenze hanno radici nei Velvet Underground e Syd Barrett. Dopo un EP autoprodotto, nel 2012 è uscito il primo album “Stars Reach The Abyss” (Foolica), seguito da un tour in UK. Nel 2015 un loro pezzo è stato incluso nella “Reverb Conspiracy” dell'etichetta inglese Fuzz Club ed americana Reverberation Appreciation Society (Levitation Austin), compilation che ogni hanno raggruppa le migliori band emergenti della scena rock-psichedelica europa. Sempre nel 2015 è uscito il loro secondo album “As Medicine” per l’etichetta americana Picture In My Ear e nuovamente Fuzz Club, mixato da John Wills (produttore e batterista dei Loop), ricevendo apprezzamenti da parte di Simone Marie Butler (Primal Scream) e Stephen Lawrie (Telescopes). Sono seguiti tre tour europei e la partecipazione ai festival Secret Garden Party 2015 e Liverpool Psych Fest 2016. Il loro terzo album "Bleeding Magenta" (Fuzz Club) è uscito il 6 Ottobre 2017, alcuni brani sono stati recentemente inclusi nel podcast Music That Matters di KEXP e su episodi della serie televisiva americana "Shameless". A dicembre 2017 hanno completato il loro quarto tour europeo con un tour australiano in programma a febbraio 2018. Hanno condiviso il palco con The Warlocks, Dead Skeletons, Slowdive, Savages, Jon Spencer Blues Explosion, The Vaccines, etc.

BLACK SNAKE MOAN

Il progetto di Blake Snake Moan, con un nome che fa riferimento a un film omonimo di dieci anni fa (diretto da Craig Brewer, interpretato da Samuel L. Jackson e Christina Ricci), e si tratta di una “one man band” in stile spiritual psychedelic folk blues. Black Snake Moan è un one man band atipico, con radici stilistiche primordiali che fioriscono in sperimentazioni sonore pregne di un sapore intenso e dal fascino arcano. Radici profonde che profumano di delta blues e che si intrecciano con un’ispirata vena psichedelica. Un connubio trascendentale che ha dato vita all’album “Spiritual”.

Ingresso GRATUITO entro le 23

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com