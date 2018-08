Serata "radio" in spiaggia con Silvia Boschero protagonista

Secondo mercoledì sera dedicato alla radio sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna per la nuova rassegna “Radio Libera in spiaggia Peter Pan”.

Il 22 agosto, protagonista sarà Silvia Boschero, conduttrice del programma di culto di Radio Rai “King Kong” e “Rai Stereo Notte” e questa estate del nuovo programma pomeridiano “Pandora”.

Silvia Boschero nasce a Firenze dove a metà anni Novanta comincia ad occuparsi di musica in radio (Controradio) e sulla stampa (l'Unità). Negli anni Zero grazie a un provino (l'ultimo fatto, a memoria d'uomo) approda a Radio2 Rai, poi negli anni si sposta su Radio1 creando e conducendo vari programmi di musica libera: Village, Moby Dick, King Kong. Passa anche attraverso Stereonotte. Ha scritto centinaia di articoli, trasmesso per migliaia di ore in radio e intervistato chiunque eccetto i morti, Bruce Springsteen e Tom Waits. Ma, racconta, non dispera di farlo se sopravviverà a questi giganti.

Dalle 20 introduzione di Luigi Bertaccini di Radio Melody e dalle 21.30 il programma speciale curato da Silvia Boschero. In diretta anche su radio Icaro rubicone fm 90.0 e sul web.