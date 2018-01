Serata rap con gli allievi del Cisim

Martedì 30 gennaio (ingresso dalle 20.30 – spettacolo dalle 21.30) il Socjale di Piangipane mette a disposizione il proprio palco per una serata unica e incredibile. La collaborazione con la scuola di Rap Cisim di Ravenna è nata per portare sul palco di un teatro un genere musicale nato “on the street”, sulla strada.

Al Socjale si esibiscono numerosi allievi della scuola, sempre più un punto di riferimento nel Ravvenate, per dar vita ad un concerto, ad una jam del tutto unici all’insegna del freestyle.

Come al solito tra primo e secondo tempo vengono serviti i mitici cappelletti del Socjale.

Ingresso riservato ai soci Arci, possibilità di fare la tessera 2018 direttamente in cassa. Costo del biglietto 5 euro.

Info www.teatrosocjale.it

www.facebook.com/teatrosocjale

Info 3276719681