Serate tra natura e avventura a Lido di Dante

Nella piazzetta del lungomare di Lido di Dante il Comitato cittadino organizza degli appuntamenti dedicati alla natura, attraverso una rassegna di video-proiezioni a cura di noti fotografi naturalisti, di fama internazionale.

Il 5 agosto, alle 21,00, è la volta di Stefano Randi, con il tema Himalaya - Islanda.

Stefano Randi, ravennate di nascita che vive a Godo di Russi, appassionato viaggiatore, inizialmente scopre la fotografia come mezzo per tenere la memoria delle sue vacanze, ma ben presto fotografare diventa la forte motivazione verso nuove mete e nuove esperienze. Viaggio e Fotografia si fondono in un'unica esperienza di vita, nella quale la scoperta di nuovi luoghi e l'incontro con nuovi volti diventano il Senso dell'andare di Stefano. Cerca di cogliere la semplicità dei momenti di vita e del Lavoro, la sua fotografia diventa il modo per narrare la fatica dei minatori della Bolivia, per fermare i sorrisi dei bambini in Nepal, per cogliere la bellezza delle periferie di New York e per rivelare così la sua visione del mondo.

I successivi appuntamenti sono il 12 e 19 agosto.