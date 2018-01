Sessant'anni del Circolo fotografico celebrati in una mostra

Inaugura domenica 7 gennaio 2018, alle ore 10,00, la Mostra Fotografica dei Soci del Circolo Fotografico Ravennate BFI. Paesaggi e natura si alternano a ritratti e a soggetti vari, snodandosi in una piacevole galleria di immagini in grande formato, che può essere ammirata nella Sala espositiva del Comune di Ravenna in Via Berlinguer n.11 fino al 25 gennaio 2018.

Il 2018 è il sessantesimo anno di attività del Circolo Fotografico Ravennate BFI, una delle più antiche associazioni fotografiche d’Italia, club BFI-Benemerito della Fotografia Italiana.

Caterina Amadei, Jorio Amadei, Bruno Assirelli, Carla Bedei, Paolo Boschi, Vittorio Bottacini, Claudio Dini, Mattia Dini, Giovanni Fabbri, Emanuele Favalli, Antonio Fersino, Ilerio Fiammenghi, Claudio Flamini, Antonio Gatta, Bruno Lancellotti , Adriano Lorenzetti, Federico Marangoni, Viviana Masotti, Candia Menegatti, Giampaolo Molinari, Alessandro Montanari, Riccardo Pagnani, Roberto Pieri, Barbara Pozone, Veniero Rubboli, Feriano Sama, Wolmer Sansovini, Paolo Santelmo, Flavio Savorelli, Natale Vallicelli, Anna Maria Zama e Primo Zambrini.

Sono i trentadue Autori del Circolo Fotografico Ravennate BFI, che aprono il 60° anno di attività con la Mostra Fotografica dei Soci, una selezione delle opere a tema libero più recenti ed affermate, con il Patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Decentramento, della FIAF- Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e gli Auspici di ISF-Image Sans Frontiere.

Apertura: dal lunedì al giovedì : 09,00-18,00 – venerdì : 09,00-13,00

L'ingresso è libero.