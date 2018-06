Sessanta racconti romagnoli sfilano in passerella

Venerdì 22 giugno alle 21 l’azienda RuleDesigner ospita la premiazione dell'omonimo Concorso letterario, giunto quest'anno alla sesta edizione. 155 gli autori selezionati (sessanta i romagnoli) che vengono inseriti nell'antologia Racconti emiliani e romagnoli pubblicata da Historica edizioni. Appuntamento in Via Dismano 773, nei pressi di Casemurate.

Lo spettro dei generi è molto ampio. Dal noir alle storie della memoria. Domina il fantasy (quello a chilometro zero fa la parte del leone). E ci sono efficaci incursioni in un campo sempre ben battuto dalle penne 2.0, ovvero la fantascienza. Non conosce tramonto la propensione a raccontare le cinquanta sfumature dell'amore svariando dalle corde drammatiche a quelle più ironiche. Sono più le donne scrittrici degli uomini. E c'è un piccolo record: l'autrice più giovane ha solo 11 anni. I testi arrivano nella stragrande maggioranza dai paesi piuttosto che dalle città capoluogo.

Il popolo romagnolo è da sempre legato ad una grande tradizione di storytelling: davanti al camino, attorno ad un fuoco acceso in spiaggia, durante una partita a carte o in bilico su un cantiere appena aperto. Ma la cartina di tornasole che nell'antologia fa capire che "noi siamo noi" è il cibo. Impossibile, per gli autori, staccarsi da questa seconda pelle.