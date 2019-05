"La stmâna de benësar": in movimento fra tennis e nordic walking

La stmâna de benësar: sbarca anche a Massa Lombarda la “Wellness week”, la settimana del movimento e dei sani stili di vita che si terrà in tutta la regione dal 17 al 26 maggio. Tre gli appuntamenti in città.

Sabato 18 maggio c'è una camminata per sperimentare la tecnica del nordic walking, con ritrovo alle 19 al parco Piave di via Dini e Salvalai 34; l’iniziativa è organizzata in collaborazione con Nordic Walking Bassa Romagna (info al 339 6186378, email giorgio.verlicchi@gmail.com).

Dal 18 al 26 maggio si terrà il trofeo “Un mosaico di solidarietà”, un torneo regionale giovanile di tennis per ragazzi under 10-12-14 maschile e femminile (a cura dell’Asd Under Tennis, per info e quote di iscrizione chiamare lo 0545 83599).

Martedì 21 maggio dalle 19 alle 20 al parco Piave c'è infine “Tutti in tuta”, una lezione di ginnastica gratuita e aperta a tutti in collaborazione con Asd Atletica Massa Lombarda; per informazioni chiamare l’Urp allo 0545 985890, email urp@comune.massalombarda.ra.it.