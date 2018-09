Settimana della Ciambella: il gustoso dolce a metà prezzo

Anche quest’anno il Sindacato Panificatori di Ascom Faenza, al fine di valorizzare l’arte dei prodotti freschi fatti artigianalmente, organizza la “Settimana Promozionale della Ciambella”.

Dal 17 al 22 settembre, infatti, presso tutti i forni si potrà acquistare la ciambella a metà prezzo.

Questa specialità, che fino a qualche tempo addietro costituiva l’unico dolce casalingo, è ancora oggi un prodotto che caratterizza le nostre tradizioni e il forte legame con i sapori della cultura contadina.

Alla fine della settimana promozionale della ciambella ci sarà la 15a “Camminata del Cuore” prevista per sabato 22 settembre alle ore 15.00, camminata non competitiva organizzata dagli Amici della Cardiologia e dal Sindacato Panificatori dell’Ascom, che partirà da Piazza della Legna (ex Poste) fino ad arrivare a Casa Argazzina-Ghidieri per un totale di circa 5 km.

Al termine della passeggiata i panificatori offriranno una gustosissima merenda.