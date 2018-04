Settimana della salute, tra passeggiate e romanzi

Torna la Settimana della Buona Salute, giunta alla IV Edizione, che FIPAC il Sindacato dei pensionati aderenti a Confesercenti vuole fortemente in quanto Buona Salute significa per tutti, soprattutto per gli anziani, vivere in equilibrio tra benessere fisico, intellettuale, sociale, emozionale e mentale.

Quest’anno la FIPAC vuole mettere al centro dell’iniziativa, un approccio cognitivo-comportamentale all’educazione alla salute che stimoli responsabilità individuali tese a modificare comportamenti errati. Una settimana che mira a favorire l’informazione e la conoscenza sugli stili di vita e le buone abitudini per mantenere le proprie condizioni di benessere durante tutto il ciclo vitale, di promozione della prevenzione e di iniziative e di denunce laddove ci sono disservizi e “malasanità”.

A Ravenna i pensionati si incontrano coniugando attività motoria, cultura e lettura. Mercoledì 18 aprile ritrovo, ore 10, al Bagno Perla di Punta Marina Terme (Viale Colombo 23) con una passeggiata lungo l'arenile. Alle ore 11,15 ritorno al Bagno Perla dove Nevio Galeati intervista Lino Busà (Direttore Nazionale della FIPAC) sulla settimana della salute e per la presentazione del libro di cui è autore "Vento di fuoco". Alle ore 12,30 segue un pranzo per gli intervenuti.

A tutti viene distribuito il vademecum della FiPAC con 12 semplici consigli per un corretto stile di vita. (Prenotazioni al numero 0544 292785 – sig.ra Nada segreteria Confesercenti).