Sfida sulle montagne da Firenze a Faenza: la 100 km del Passatore

A chiudere il calendario eventi del Maggio Faentino è la 100 km del Passatore, in programma il 26 e 27 maggio. La Firenze-Faenza, giunta alla 46^ edizione, vanta già oltre 2600 iscritti e vede ai nastri di partenza il campione in carica, nonché vincitore per 12 volte consecutive della manifestazione, Giorgio Calcaterra.

Il ritrovo dei concorrenti è a Firenze, in Piazza Santa Maria Novella, il 26 maggio tra le ore 10,30 e le 14,00. La partenza è invece in Piazza del Duomo alle ore 15:00.

L'arrivo in Piazza del Popolo a Faenza deve avvenire entro un tempo massimo di 20 ore.

Anche i check point intermedi hanno degli orari di chiusura: Km 32 – Borgo San Lorenzo – ore 21.15 (tempo massimo 6:15), Km 48 – Passo della Colla di Casaglia – ore 1.20 (tempo massimo 10:20), Km 65 – Marradi – ore 4.30 (tempo massimo 13:30), Km 88 Brisighella – ore 9.30 (tempo massimo 18:30).

Il record maschile è stato fissato nel 2011 proprio da Giorgio Calcattera (tempo 06:25:46), mentre tra le donne ha siglato il trempo più basso la croata Nikolina Sustic nel 2017 (tempo 07:34:36).

La corsa, già ardua per la distanza, impegna i partecipanti con un dislivello massimo di 913 metri sul Passo della Colla di Casaglia.

Lungo il percorso gli atleti saranno "aiutati" dalla presenza di 23 punti ristoro (ogni 5 km circa, all’arrivo e in palestra “Cavallerizza”) e da punti di controllo, sanitari e massaggiatori.