Sfide e divertimenti al Palio di Alberico

Da venerdì 25 a lunedì 28 maggio ritorna a Barbiano di Cotignola il Palio di Alberico, giunto alla 25esima edizione. La sfida tra i quattro rioni barbianesi (Alberico, Ballardini, Quercia e Rose), momento clou della festa, è in programma domenica 27 alle 21.30, mentre ogni sera piazza Alberico ospiterà comicità, musica, mercatini e spettacolo.

Venerdì 25 maggio alle 19 via Manzoni ospita il Mercatino dell’Alberico, alle 19.15 c’è il ritrovo della 15esima gara podistica Avis Barbiano - Palio di Alberico, mentre alle 21.30 in piazza il concerto dei Moka Club.

Sabato 26 maggio dalle 8 alle 11 in piazza Alberico si svolge la “Giornata del nuovo donatore” con l’autoemoteca per valutare l’idoneità alla donazione. Alle 9 ritrovo sempre in piazza per un tour alla scoperta del nuovo murale di Nicola Alessandrini e alle 10 l’inaugurazione del nuovo parco pubblico nella lottizzazione Gagliardi. Alle 16.30 in piazza c’è il mercatino dei bambini “Un sorriso per Cinzia e Lorenzo”, infine alle 21.30 scatta la social dance con Dj Sauro e Dj Andy Fisher, con ampia pista da ballo.

Domenica 27 maggio alle 19 in via Manzoni mercatino dell’Alberico, mentre alle 21.30 inizia il XXV Palio di Alberico, presentato da Andrea Prada, con la sfida tra i quattro rioni sul Palio della Cuccagna.

Si chiude lunedì 28 maggio, alle 21.30 in piazza i figuranti della corte di Alberico il grande, accompagnati dai tamburi medievali di Brisighella, fiaccole e trampolieri, sfilano in un’atmosfera medioevale con il sole, la luna e le quattro stagioni per le vie del paese, con gran finale in piazza.

Tutte le sere, inoltre, in via Raniero all’area BarbBurger, si fa il pieno di musica: venerdì 25 con Smoking Crew (dalle 22), sabato 26 con Lughé (dalle 22), domenica 27 dalle 19.30 Dj Simone Guerra e a seguire Dj Lorenzo Guerra, mentre alle 23.30 si festeggia col vincitore del Palio. Infine, lunedì 28 a chiudere la festa sarà la serata anni 2000 “Wannabe”.

Il centro sarà animato tutte le sere da mercatini, artigiani, hobbisti. Nella sala comunale in piazza Alberico la mostra di pittura, ceramica e fotografia dell’artista faentino Maurizio Mengolini. In via Manzoni c’è il Pozzo di Alberico a cura della scuola materna, il Buaza Club Privée nella nuova posizione all’interno cortile di Chiara, l’angolo dell’astrologia.

Sempre in via Manzoni, presso l’ex Mulino, dal 24 al 28 maggio nell’ambito del progetto “Dal museo al paesaggio”, lo street artist Nicola Alessandrini interpreta la figura di Alberico da Barbiano in un nuovo murale.

Come ogni anno la gastronomia sarà esaltata in ben sei punti di ristoro: Avis “La Cantèna” con menù tipico romagnolo (domenica 27 ore 12.30 pranzo del donatore); il “Pesce azzurro” per gustare i sapori del mare; “Cuore Vivo”, osteria della solidarietà con pasta fresca e piatti della tradizione; la “Barachina di burdèl” con pizza fritta e piadine, Via Raniero- BarbBurger con hamburgeria e cocktail bar e infine “E Trèb” il nuovo spazio con menu e musica romagnola. Gli stand saranno aperti tutte le sere e la domenica anche a pranzo.

Il programma completo è disponibile su www.paliodialberico.it. Per ulteriori informazioni, scrivere a info@paliodialberico.it.