Sfilata di Carnevale, balli e tanti laboratori divertenti

Al Centro Commerciale Le Cicogne (Via G. Galilei, 4) di Faenza cominciano i pomeriggi dedicati ai più piccini in occasione del Carnevale: in queste tre giornate tutti possono divertirsi con momenti gioiosi e laboratori creativi, dalle 16.00 alle 19.00.

Si parte giovedì 8 febbraio con l’evento “Carnevalando”: festa, sfilata delle maschere e tante risate con i burattini burloni accompagneranno i bambini in questo primo pomeriggio dedicato al divertimento.

Si prosegue poi venerdì 9 febbraio con l’attività “Colora il tuo Carnevale!”: i bimbi potranno costruire la propria maschera speciale con carta, colla e tanta, tanta fantasia.

Durante il weekend, sabato 10 febbraio sarà di scena il “Trampoliere Arlecchino” con la sua musica scoppiettante, che farà ballare e giocare, mentre domenica 11, come ultima iniziativa, verrà proposto il “Grande spettacolo di burattini”: un topo, molto presuntuoso, cerca moglie insieme ai suoi folletti mascherati.

Durante tutti e quattro i pomeriggi ci saranno momenti anche di truccabimbi, consegna palloncini, coriandoli e stelle filanti.

Gli eventi sono gratuiti e non richiedono prenotazione.