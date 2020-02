Sfilate, maschere e dolciumi al Carnevale dei Ragazzi

Domenica 23 e martedì 25 febbraio torna l'atteso appuntamento con il Carnevale dei Ragazzi di Granarolo Faentino che festeggia la sua 67^ edizione. La sfilata inizia alle 14.30.

Una doppia esplosione di divertimento e colori che accende d’allegria i pomeriggi dell’ultima domenica di Carnevale e del martedì grasso con carri, maschere, musica, cascate di coriandoli e stelle filanti, scherzi e tante leccornie.

Il Carnevale di Granarolo Faentino è una festa di antica origine ma capace di mantenersi sempre giovane e frizzante. Con la sua carica di allegria esplode ogni anno nel mezzo dell’inverno portando in dote colori, musica e tante leccornie. Il desiderio di creare occasioni speciali ha dato vita ad una tradizione di artisti e scenografi esperti nelle allegorie di cartapesta che poi sfilano per le vie del paese. Si costruiscono veri capolavori utilizzando materie prime semplici come il fil di ferro, legno, carta di giornale e colori, che devono essere facili da usare, perchè nelle varie fasi e operazioni, tutti, dai più grandi ai più piccoli, si devono poter esprimere. La maestria dei costruttori fa si che ne risultino delle costruzioni mascherate di grandi dimensioni, azionate da congegni e meccanismi che ne potenziano la spettacolarità.