Sfilate, dog day e spettacoli al Mercoledì sotto le stelle

Il 10 luglio il centro storico di Lugo torna a ospitare i Mercoledì sotto le stelle, con tanti appuntamenti con associazioni e attività del territorio a partire dalle 20.30.

Davanti al monumento di Baracca si svolge l’esibizione della Ginnastica Artistica Lugo. Sotto al Pavaglione si incontrano musica e shopping con negozi aperti e arte. Per l’occasione è possibile visitare sotto le logge la mostra a cura del Circolino fotografico.

Inoltre, l’Angolo dei desideri – Casa del caffè propone una degustazione. In piazza Mazzini spazio allo spettacolo con la sfilata di moda e l’esibizione delle associazioni sportive di Officina25. Durante la serata sarà anche in vendita la bandana “Fratelli di cuore”, il cui ricavato andrà in beneficenza al canile di Lugo.

Via Baracca è ancora dedicata al mercatino dei bambini, ma non solo. In programma anche la musica con dj set con vinili e il Dog Day, il raduno del cane bastardino per cani di razza e non. L’iniziativa comincia alle 20 ed è prevista all’angolo con via Orsini. I cani saranno giudicati da una giuria composta da bambini. A tutti i partecipanti verrà data una medaglia ricordo, mentre i primi tre classificati riceveranno una coppa. L’iscrizione è gratuita ed è possibile online dal sito www.expofiere.net, presso il bar Gingerino (via Baracca 6) o nelle attività del centro storico.

Il bar Gingerino propone una degustazione a tema “black and white” a base di pesce. Inoltre, il museo Baracca è aperto dalle 20.30 alle 23.30 con ingresso gratuito e sarà possibile visitare la mostra "I nostri avi al Museo Baracca”, in cui è esposta una copia fotostatica del libro delle firme del funerale di Francesco Baracca. In largo Calderoni è presente Giorgio e le magiche fruste, mentre piazza Cavour è dedicata alla musica con il piano bar offerto dal Caffè del Teatro. Via Codazzi è animata da tante bancarelle e da Mani in Pasta con tavoli all’aperto.

Non manca lo sport, concentrato in piazza Trisi, con esibizioni e dimostrazioni da parte delle associazioni sportive locali. In largo della Repubblica saranno presenti le associazioni del volontariato locale, gli scacchi con il Circolo scacchistico lughese e l’area food. Presenti anche il Sax Pub, che propone tavoli all’aperto, e Pasticceria Bar Tazza D'Oro, che dalle 22.30 sfornerà bomboloni caldi. Corso Garibaldi viene animata da bancarelle per tutti i gusti. Inoltre, Gallamini Fiori ospita Il Boario cafè & Bistrot con assaggi di vini e padine, mentre LuCoworq (corso Garibaldi 55) propone un brindisi sotto le stelle con bollicine, acque profumate e salvia fritta, accompagnati dalla voce di TayLor.