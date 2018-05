"Sfiorarsi": i dieci anni della moschea Attaqua in un documentario

Giovedì 3 maggio, alle 20,30, nella sala polivalente di San Pietro in Trento, in via Taverna, 79, sarà proiettato il documentario “Sfiorarsi - dieci anni della moschea Attaqua”.

L’evento è organizzato dall’assessorato al Decentramento, in collaborazione con il consiglio territoriale di Roncalceci e l'associazione culturale “La Ramona”.

Sono passati oltre 10 anni dal luglio 2007, quando la moschea Attaqua- centro islamico si insediò in via Bosi Maramotti, nel quartiere Darsena, la zona più interculturale della città.

In occasione del decennale, da un'idea di Ivano Mazzani, Marisa Iannucci e Latifa Bouamoul, è nato il progetto che ha coinvolto il regista Fabrizio Varesco.

E’ stato quindi girato un documentario che racconta la storia del centro e della sua vita nel quartiere, con interviste ai residenti, ai frequentatori, alle associazioni coinvolte e al sociologo Giancarlo Dall’Ara. Quest’ultimo, nel libro Uomini tra noi (editore Giorgio Pozzi 2017), ha indagato la vita di un campione di persone di diverse nazionalità che frequentano la moschea Attaqua e l’associazione Life.