Pannocchie, divertimenti e altre bontà alla Sfujareja

La Sfujareja di Cotignola è una festa di tutti. È la festa per chi vuole ritrovare le proprie tradizioni, per chi vuole sentirsi come nel giardino di casa propria a fare una grigliata con gli amici, è la festa dell'allegria. È la festa della Romagna.



Appuntamento il 25 e 26 agosto Campo Sportivo di Cotignola con la tradizione di "sfogliare" le pannocchie di mais, un lavoro che veniva fatto di sera, quando faceva più fresco e non si andava nei campi. Allora ci si ritrovava nell'aia a fare la Sfujareja e a condividere un po' di tempo insieme, sotto le stelle luminose.



Oggi La Sfujareja è una festa con balli e canti tipici che ci aiuta a non dimenticare le nostre radici, a non staccarci da ciò che ci rende orgogliosamente Romagnoli.



PROGRAMMA:



Sabato 25 Agosto

Ore 18.00 Sbiciclettata del Passatore + raduno APECAR

Per riscoprire l'emozione di avventurarsi tra le strade di campagna, in mezzo alla natura, accompagnati da tanta musica romagnola

Ore 18.30 Apertura dello stand gastronomico: "le graticole arrostiscono polenta, salsiccia e pancetta, agl'azdori cuociono tagliatelle e cappelletti e il vino, che l'è tot de Pasador, zampilla a volontà"

Ore 21.00 Spettacolo con l'Orchestra di SILVAGNI con canzoni tradizionali romagnole

Ore 22.30 Incappellamento: ci sarà l'imposizione del cappello ad un personaggio cotignolese che si è particolarmente distinto.

Ore 23.00 inizia la SFUJAREJA: "i carri portano le pannocchie, le donne le sfogliano, è frol e la machina da batar le trebbiano...furmintò par tot".

Per tutta la sera ci sarà la possibilità di giocare a SCOPRI IL DIALETTO ROMAGNOLO e di vincere dei premi (bottiglie di vino del Passatore).



Domenica 26 Agosto

Ore 18.30 HAPPY HOUR sul cortile. Tanti drink, pestati, buona birra e stuzzichini a più non posso per iniziare al meglio la serata.

Ore 18.30 Apertura dello stand gastronomico.

Ore 20.30 GROOVIGLIO in concerto, per saltare e ballare con le canzoni più famose degli anni '70 - '80 e '90.

Ore 22.00 e ancora SFUJAREJA.

Ingresso GRATUITO

