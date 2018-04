Sgombri e saraghine: è una festa del mare

Il 29 aprile nell'area stabulario di Marina di Ravenna torna la Sagra della Saraghina, piatto tipico locale, che viene venduta nello stand Pro Loco all’ora di pranzo. Lo stesso giorno dalle 12 alle 15.30 è in programma in viale delle Nazioni, di fronte ai campi da tennis, un autoraduno di Alfa Romeo Storiche. Alle 16, alle 16.30 e alle 17 sono in programma visite guidate al mercato del pesce. A partire dalle 17.30 aperitivi con prodotti di pesca sostenibile nell’ambito di Mare In Festa, sempre al mercato del pesce.

Il primo maggio la festa continua con la Sagra dello sgombro: nell’area dello stabulario si pranza con piatti tipici a base di questo pesce. Alle 18.30 si terrà la Santa Messa dei lavoratori del Mare in zona palizzata, sotto al faro.

Tutti i giorni di festa dalle 10, vendita di pesce appena pescato da parte dei pescatori della Cooperativa La Romagnola.