L'inedita coppia Shel Shapiro e Maurizio Vandelli in concerto

Proseguono le Cena & Concerto di Monte Brullo all’Hotel Cavallino a Faenza in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza. Mercoledì 28 agosto, ore 20, sale sul palco la coppia Shel Shapiro e Maurizio Vandelli, l’ex leader dei Rokes e l’ex leader dell’Equipe 84 per la prima volta insieme a Faenza in Love & Peace Live Tour.

Shel Shapiro pseudonimo di David Norman Shapiro, (Londra, 16 agosto 1943) è un cantante inglese, noto per essere stato il frontman di The Rokes, quattro ragazzi inglesi che vendettero milioni di dischi e segnarono profondamente l'immaginario delle giovani generazioni di allora tra musica, costume, politica e società.

Maurizio Vandelli nasce invece a Modena nel 1944. Si forma artisticamente negli anni della musica beat e pop. Ha raggiunto il successo come leader dell’Equipe 84, band italiana formata da Victor Sogliani, Franco Ceccarelli e Alfio Cantarella.