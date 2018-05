Shopping, musica, design e moda al Garage Sale

Domenica 6 maggio, dalle ore 10.30 alle 19.30, si svolge all'Artificerie Almagià di Ravenna l'ultimo appuntamento della stagione di Garage Sale. L'ex deposito dello zolfo si trasforma di nuovo in temporary shop tra shopping, musica, mostre e vintage.

Il “garage sale”, ovvero mercatino del riuso, uno shopping a impatto zero, ma soprattutto un input a creare un proprio stile, reinterpretando abiti e accessori e usando come unico filtro il proprio gusto e la propria creatività, oltre che una spinta a uscire dall’omologazione di una moda preconfezionata dalla grande distribuzione per la massa. Oltre al vintage, anche solo second hand, per scelta e non per necessità, per il desiderio di non sprecare e di non inquinare, altra tematica intrinseca al garage sale. Insomma, una bella domenica primaverile per tutti gli appassionati di cultura, arte, design e moda, con spazio anche per della buona musica e del cibo sano.

Il programma della giornata prevede l’apertura dello spazio al pubblico dalle 10.30, l’ingresso è gratuito. Nel corso di tutta la giornata saranno attivi i punti di ristoro Green Pepper e l’Imprevisto Food Project.

Alle 11 ecco poi “Nati per Leggere - letture per i più piccoli” e alle 16 il workshop su “come realizzare un portavaso apprendibile” a cura di Sangendra (posti limitati, info e prenotazioni a eventi.norma@gmail.com).

Durante tutta la giornata sarà visibile la mostra fotografica “Untitled Tropicalsale”, a cura di Lorenzo Lelli.

L’evento sarà accompagnato dagli ascolti musicali a cura di: Trinity, Marina Meccanica, Franky Wode & guests.