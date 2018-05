Giallo Zafferano arriva in città con lo show cooking di Antonella Vergari

Il tour di Giallo Zafferano sbarca a Ravenna dopo il grande successo di Genova, per la seconda tappa dello Stosa Tour 2018. L’appuntamento è sabato 26 maggio in Via Faentina 248 a Fornace Zarattini, per assistere ad uno spettacolo unico e per farsi ispirare dalle ricette di Giallo Zafferano, in modo da sorprendere gli ospiti a tavola.



Le ricette per l'occasione saranno ispirate al concept dell’ innovazione, principio che permea da sempre la ricerca di Stosa Cucine e sapranno certamente stupire i convenuti con abbinamenti di sapori inconsueti e metodi di cottura singolari.

La foodblogger Antonella Vergari, autrice di Noce Moscata Food Blog, si esibirà pr eparando diversi piatti dal vivo e coinvolgendo il pubblico, avvalendosi delle cucine dello Store.



L’iniziativa, che fa parte della campagna “ Gusta la Differenza ”, prevederà inoltre la distribuzione di un numero limitato di coupon speciali dal valore massimo di 500 €, validi fino al 30 di giugno, da utilizzare in prima persona o regalare ad amici e conoscenti. I buoni sconto saranno distribuiti in Store nelle giornate di sabato e domenica.