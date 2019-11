Si accende l'atmosfera natalizia conla fiera "The Magic of Christmas"

Si accende il Natale con The Magic of Christmas alla Fiera di Faenza, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, quando il quartiere fieristico si trasforma in una grande festa natalizia.

Per due giorni, la Fiera faentina diventa la casa di Babbo Natale e dei suoi elfi, dove fare incontri fantastici, frequentare laboratori divertenti e pensare alla lista dei regali.

Grazie alle presenza di circa 120 creativi e artigiani si possono scovare i cadeaux ideali per rendere felici amici e parenti, ma anche trovare addobbi per il proprio Natale casalingo.

Inoltre si possono trovare suggerimenti per regalare cose belle, utili e fatte a mano a chi ci sta a cuore. Dopo tanto shopping, poi si può fare una pausa golosa con hamburger e twister dog, per chi ama lo street food, oppure cappelletti e gnocco fritto, dolci, castagne e vin brulè per immergersi nell’atmosfera delle feste.

Ingresso gratuito.