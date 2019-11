Si apre il convegno “Nutrire Ravenna”, tra gli ospiti Ivano Marescotti

Nell’ ambito del progetto “Nutrire Ravenna", sabato 23 novembre, dalle 9 alle 18, nella sede della Nuova Fondazione Villaggio del Fanciullo, si terrà il convegno "Indovina chi viene a pranzo? Esperienze e progetti di mense, cucine e cibo contro la povertà alimentare”, a cura delle associazioni coinvolte nel progetto “Ecologia di Comunità”; parteciperà, fra gli altri, l’attore Ivano Marescotti.

Enzo Morgagni apre alle 9 i lavori del convegno che sono coordinati da Federica Ferruzzi; quindi l’intervento di Valentina Morigi, assessora ai Servizi sociali; Massimo D’Angelillo espone i risultati della ricerca su “Povertà e povertà alimentare a Ravenna; seguono gli interventi su esperienze consolidate da parte di Bruno Izzi (Comunità di Sant’ Egidio, Mensa per i poveri di via Dandolo, Roma) - Federica Sacenti, (Cefaler e società cooperativa IT2, Ristorante pizzeria "Le torri" - Impresa Formativa) - Osteria "La Tiz" (Osteria sociale) - Giovanni Melli e Roberto Morgantini (Cucine Popolari Bologna) - Fra Giampaolo Cavalli (direttore Antoniano Bologna) - Fondazione Food for Soul (video); seguirà dibattito.

Alle 13 Invito a tavola di Ivano Marescotti e alle 14.30 ripresa dei lavori con la proiezione di un video su “Esperienze ravennati in “pillole”.

La conclusione del convegno è prevista per le 17.30.

Il progetto “Nutrire Ravenna”, sostenuto e in gran parte finanziato dal Comune attraverso l’assessorato ai Servizi sociali, è partito nel 2015; nell’ edizione 2019 è stato rivisitato e rinnovato anche grazie all’ordine del giorno approvato in consiglio comunale sulle “Filiere professionali e di volontariato per mense sociali e per una moderna gastronomia al servizio di un welfare di comunità”, primo firmatario il consigliere comunale Lorenzo Margotti, con il quale si chiedeva l’ampliamento della prospettiva d’intervento attraverso la costruzione e lo sviluppo di una politica comunale, pubblico-privato sociale - privato profit, in grado di coinvolgere l’intera filiera del ciclo alimentare, dalla produzione alla distribuzione, all’ offerta e al consumo, per la costruzione di una progettualità sempre più estesa ed efficace. Ne è scaturito un fitto calendario di iniziative che si sono alternate durante i due mesi di ottobre e novembre.