Si balla con il party "Anni Zero" e the Manifesto

Sabato 19 ottobre si torna a ballare ai confini della città. Dalle 21.30 al Bronson di Madonna dell’Albero tornano il dj set di “Anni Zero Plus” e sul palco i the Manifesto presentano dal vivo per la prima volta in versione integrale il loro primo album “Maximilien”.

I the Manifesto sono un trio di Ravenna nato da poco più di un anno per opera di Massimiliano Gardini (Yesterday Will Be Great, ex Kisses From Mars ) alla chitarra e voce, Michele Morandi (ex Brazil), voce e basso, e Stefano Bombardini, batteria (ex Postvorta). La loro cifra stilistica è racchiusa nella contrapposizione delle due voci che cantano in inglese: il loro continuo intrecciarsi, la loro danza, si appoggia a una batteria potente innestata in arrangiamenti personali ed eterodossi. Nella musica dei Manifesto riecheggiano gli anni '70 ma anche i '90 (Stooges, B-52s, Joy Division e Jane’s Addiction) con una variegata abbondanza di suoni lisergici. La band è interessata alla Rivoluzione francese (“uno stato mentale ”, dichiara la band, “una dichiarazione di poetica, uno stile - è l'evento che ha rovesciato l'ordine costituito, le regole millenarie”) e a ogni tipo di rivolta; ma influenze altrettanto forti sono anche Nietzsche (“il suo stile sopra le righe, il suo fervore visionario, le sue micidiali scorribande contro la razionalità mediocre e le convenzioni hanno ispirato artisti diversi tra loro come Jim Morrison, Dino Campana, Amedeo Modigliani”), la poesia simbolica italiana e francese e le filosofie orientali. “Maximilien” è il loro album d’esordio.

A seguire il party Anni Zero Plus.

Ingresso gratuito entro le 23. Omaggio donna 00-00:45

Ingresso Aftershow 10€ con drink