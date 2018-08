Si balla sul vinile con dj Checco Tassinari

C’erano una volta i dischi in vinile, con i quali i dj degli anni ’70 e ’80 si sbizzarrivano in straordinari mixaggi. L’appuntamento di venerdì 31 agosto, alla serata “Ballo scalza” del bagno Lucciola di Marina di Ravenna, è dedicato proprio alla disco music suonata su vinile: grazie alla presenza in consolle dell’apprezzato dj Checco Tassinari (fra l’altro direttore artistico di “Disco Diva”, il Festival Internazionale della Discomusic di Gabicce).

Come sempre, la serata inizia alle 22.30, ed è possibile cenare al Bagno prima dell’avvio delle danze.