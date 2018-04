Si celebra la Liberazione a Castel Bolognese

Giovedì 12 aprile Castel Bolognese ricorda il 73° anniversario della sua liberazione (12 aprile 1945-12 aprile 2018).

La cerimonia si apre alle ore 9.00 da piazza Bernardi, con partenza per il Ponte del Castello, dove viene deposta una corona al cippo eretto a ricordo dello sfondamento del fronte del fiume Senio da parte delle truppe alleate.

La tappa successiva è alle chiese di Casalecchio, Borello e Serra per la deposizione di corone a ricordo delle vittime civili di guerra e della Brigata ebraica.

Alle ore 10.15 ritorno in piazza Bernardi per la formazione del corteo con autorità, alunni delle scuole e gruppo bandistico "Come eravamo Valle del Senio", che si dirige al monumento nazionale ai caduti per la bonifica dei campi minati, poi al monumento con campana eretto a ricordo della liberazione.

Infine, alle ore 11.30, nel chiostro della residenza municipale, dopo la deposizione di corone a ricordo delle vittime civili di guerra e del 2° Corpo polacco, con gli alunni delle scuole che leggono alcuni brani sul tema della pace.

A Castel Bolognese sono inoltre programmate altre iniziative a ricordo della liberazione: fino al 15 aprile nella chiesa di Santa Maria della Misericordia è ospitata la mostra "Castel Bolognese 1944-1945, quando il fronte si è fermato sul Senio"; sabato 14 aprile la presentazione del libro "Orlando: storia di un romagnolo partigiano in Piemonte" (alle ore 9.15 alle scuole medie e alle 11.00 in biblioteca); sabato 14 e domenica 15 aprile, dalle ore 9.00 alle 22.00, al Mulino Scodellino la rievocazione storica "Amarcord d'la guera"; sabato 21 aprile, infine, la "Camminata nel Senio della memoria", con partenza alle ore 14.30 da piazza Bernardi.