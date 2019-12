Si discute di arte e collezionismo con Claudio Spadoni e altri esperti

Secondo appuntamento con i venerdì di Magazzeno Art Gallery all’insegna dell’arte contemporanea. Venerdì 13 dicembre si parla di gallerie, fiere e collezionismo insieme a Claudio Spadoni, storico e critico dell’arte, precedentemente direttore del MAR e Artefiera; Matteo Sbaragli, artista per anni legato con un contratto di esclusività ad Opera Gallery, una delle più importanti gallerie del mondo, con 13 sedi traParigi, New York, Dubai, Honk Kong e Seoul; Pavlos Mavromatidis, artista del gruppo CaCO3 e collezionista, ed infine Alessandra Carini, gallerista di MAG.

Insieme i protagonisti cercano di raccontare i meccanismi che regolano le gallerie d’arte e le fiere, i rapporti tra gli artisti, i galleristi e i collezionisti, per capirne gli intenti, le difficoltà ed anche le possibili evoluzioni future.

L’incontro comincerà alle 18:00 in via Magazzini Posteriori 37 a Ravenna. A seguire piccolo aperitivo. L’ingresso è come sempre gratuito.