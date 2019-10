Si parla delle tracce romane sull'Adriatico con il professor Frank Vermeulen

Frank Vermeulen, professore in di Archeologia romana e Metodologia archeologica alla Ghent University in Belgio, è il terzo Visiting professor ospite al Campus di Ravenna per illustrare le sue ricerche e presentare alla città alcuni aspetti dei suoi studi nell’ambito dell’archeologia del Mediterraneo e in particolare dell’Adriatico.

Lunedì 21 ottobre alle 11 nell'aula Bovini di Casa Traversari in via San Vitale 30, Vermeulen tiene una lectio magistralis dal titolo ‘The Roman Colonisation and Urbanisation of Central Adriatic Italy’. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma Isa Lecture 2019.