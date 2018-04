Si parte da un flash mob per creare “una comunità danzante”

Il Comitato Provinciale Csen Ravenna e la Compagnia Iris, sono promotrici di “Per una comunità danzante”, momento di incontro di tante realtà, che condividono, nelle loro specificità e diversità, idee comuni di comunità, di futuro, di educazione. Tutte gli attori coinvolti sono impegnati da anni in ambito culturale, formativo, scolastico, sociale nelle loro città e hanno creato una rete, che oggi a Faenza trova un momento pubblico di confronto. Sabato 28 aprile, dalle ore 10:15 alle ore 21:30, prende vita questa giornata dedicata alla danza a Faenza.

“Per una comunità danzante” è una tappa di anni di riflessione e approfondimento intorno alla danza, come mezzo fondamentale per creare una comunità. L’idea nasce dalla volontà dell’associazione Iris di fare rete, le realtà coinvolte sono molte: la compagnia di danza NNChalance (Eleonora Gennari e Valeria Fiorini) di Riccione, che da anni segue un progetto di danza e teatro per ragazzi con Sindrome di Down collaborando con l’Ass.ne Centro 21. Michela Turrini, danzatrice e danzamovimentoterapeuta, porterà l’esperienza dell’Associazione forlivese l’ Emporio delle Emozioni, che ha come obiettivo l’inclusione delle diverse abilità e caratteristiche di ognuno. Alessandro Carboni e Chiara Castaldini, artisti poliedrici dell’Associazione Formati Sensibili, che da anni si dedicano a progetti e laboratori per bambini e in contesti sociali e intergenerazionali collaborando con scuole, enti, festival e istituzioni in tutto il mondo. Altri sono i partner della giornata: scuole di danza, associazioni culturali, collettivi di ricerca pedagogica, gruppi di ricerca coreografica, associazioni di volontariato, musicisti, che la Compagnia Iris (Valentina Caggio e Paola Ponti) ha coinvolto. L’Associazione promotrice opera dal 2004 nel settore coreutico e formativo, occupandosi di produzione, formazione e organizzazione di eventi legati alla danza contemporanea, il teatrodanza, l' antropologia, l'educazione e la cura attraverso il movimento.

Il programma comincia con un flash mob alle 10.15, che parte da piazza della Libertà, per raggiungere la Biblioteca Manfrediana, dove si svolge una tavola rotonda su come la danza possa essere strumento per educare e fare comunità, con esperienze nazionali e internazionali a confronto. La giornata prosegue dalle 16 alla Casa del Teatro, con laboratori per bambini e per bambini e genitori, il Duo Trabadèl che aprirà le danze, con il meglio della tradizione romagnola, per poi proseguire dalle 19 con performance, spettacoli di un’intera comunità di professionisti, bambini, adolescenti, gruppi con ogni speciale abilità. Gli spettacoli sono aperti a tutti.

Per info: iristeatrodanza@gmail.com - 3474436893