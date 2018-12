Si pattina al Pavaglione: pista aperta anche dopo l'Epifania

Continua l’emozione del pattinaggio sul ghiaccio, nella suggestiva cornice del Pavaglione di Lugo. Resterà infatti aperta fino al 13 gennaio la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza Mazzini, attorno all’albero di Natale della città.

La pista è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; sabato e domenica (compreso il 6 gennaio) dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 20 e dalle 21 alle 23. Per i più piccoli è inoltre allestita una speciale giostrina.

L’iniziativa è a cura del consorzio AnimaLugo, in collaborazione con il Comune di Lugo; per chi fa acquisti nei negozi aderenti al consorzio sono disponibili buoni omaggio per il noleggio pattini.