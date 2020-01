Si pensa al futuro del patrimonio comune con “Archivio Vivo”

Giovedì 6 febbraio, alle ore 20.45, nella sala Pier Franco Ravaglia presso il Centro Culturale Polivalente in via Cavour 21 a Russi, l’Amministrazione comunale e la Compagnia Le belle bandiere presentano il progetto triennale “Archivio Vivo”.

Sono presenti l'assessore alla Cultura del Comune di Russi Grazia Bagnoli, i direttori artistici della compagnia, Elena Bucci e Marco Sgrosso, Nicoletta Fabbri per la cura del progetto, i collaboratori Stefano Bisulli, per l’archivio video e le riprese, Andrea De Luca, per l’archivio fotografico e un gruppo di attori del Laboratorio Teatrale Permanente.

Archivio Vivo è un progetto di teatro, cinema, musica, letture, incontri per raccontare una parte di storia dell’arte dal vivo, di persone e di luoghi. Ideato da Elena Bucci, progettato da Elena Bucci e Marco Sgrosso e sostenuto dal Comune di Russi, il progetto nasce dal desiderio di raccontare storie per ritrovare e mettere in luce la vitalità e il futuro di un patrimonio comune di memoria al quale tutti possono attingere e contribuire.

A partire dal 1991 l'attività della compagnia Le belle bandiere, con la collaborazione delle istituzioni, si è intrecciata alla storia di Russi, della Romagna, dei suoi luoghi, della sua gente, portando alla creazione di spettacoli e progetti e contribuendo alla riscoperta e alla riapertura di molti spazi. Quella storia, che continua ancora oggi, è stata raccontata finora soltanto per frammenti ma nel corso di questi tre anni verranno realizzati, con l'obiettivo di raccontare un’avventura articolata e complessa, un documentario e alcuni quaderni.

Il progetto prevede incontri, interviste, serate di presentazione del lavoro, letture in musica, realizzate dalla compagnia Le belle bandiere, da artisti a loro vicini e da attori che con loro si sono formati, anch’essi archivio vivo di esperienze ed emozioni. Archivio vivo significa anche creare occasioni per aprire al pubblico l'archivio cartaceo, fotografico, audio, video della compagnia Le belle bandiere, per raccogliere racconti, ricordi, scritti, ritratti che verranno affidati in forma di registrazioni audio e video alla Biblioteca dei ricordi e per raccontare frammenti di vite, storie, mestieri, luoghi che si stanno perdendo.