Si ricorda la battaglia di Monte Cece

Il Comune di Casola Valsenio e quello di Palazzuolo sul Senio, insieme ai gruppi locali dell’Associazione nazionale Alpini e all’Anpi di Casola Valsenio, ricordano sabato 21 settembre il 75° anniversario della battaglia di Monte Cece, una delle pagine più tragiche e più eroiche della Seconda Guerra Mondiale.

Questo il programma della giornata: ritrovo alle ore 15.45 a Casola Valsenio, nel Parco Giulio Cavina (zona antistante il Municipio); alle 16.00 partenza per Monte Cece; si raggiungerà in auto il Passo del Cerro, poi si proseguirà a piedi fino a Monte Cece (tempo di percorrenza circa 40’); alle ore 17.00, cerimonia a Monte Cece, alla presenza dei gonfaloni dei Comuni di Casola Valsenio e Palazzuolo sul Senio, e deposizione di una corona di alloro in onore dei soldati della 1^ Divisione Britannica.

A Monte Cece, i soldati britannici del Reggimento Duca di Wellington pagarono un alto tributo di sangue.