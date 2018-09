Si ricordano i combattimenti della Seconda Guerra Mondiale a Monte Cece

Con una cerimonia programmata sabato 22 settembre, Casola Valsenio celebra l'anniversario (1944 - 2018) dei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale a Monte Cece, nell'Appennino tosco-romagnolo.

Sabato alle ore 17.00, a Monte Cece, sarà deposta una corona di alloro al monumento in onore ai militari della 1° Divisione britannica che nei primi giorni di ottobre del 1944 combattè in quell'area per liberarla dall'occupazione tedesca.

Alla cerimonia saranno presenti i gonfaloni dei Comuni di Casola Valsenio e Palazzuolo sul Senio.

Le celebrazioni sono promosse dall'Associazione nazionale alpini - gruppi di Casola Valsenio e Palazzuolo sul Senio, l'Anpi di Casola Valsenio e i Comuni di Casola Valsenio e Palazzuolo sul Senio.

In caso di maltempo la cerimonia si terrà davanti al municipio di Casola Valsenio, presso il parco G. Cavina.