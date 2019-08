Si riflette sul tema delle dipendenze con il giornalista Sergio Barducci

Venerdì 2 agosto alle 21,30 si tiene un nuovo incontro per la rassegna "Cervia, la spiaggia ama il libro" che ospita in Viale Ravenna a Milano Marittima il giornalista Sergio Barducci per la presentazione del libro “Ti parlo di noi”.

Una serata dedicata alla riflessione sul tema della droga e delle dipendenze. Una storia vera, una vicenda dolorosa che ha attraversato una famiglia ma che, in un periodo drammatico per una intera generazione, ha cambiato il corso degli eventi e tolto serenità a tante famiglie italiane. È la storia umana di una famiglia per bene e che, in particolare, coinvolge due fratelli. Il più piccolo vittima della droga e della dipendenza, il maggiore impegnato a proteggerlo da quel “dolore evitabile”. Una sorta di lettera aperta, rivolta al fratello minore, in cui si ripercorre un percorso tortuoso e complicato e in cui si raccontano anche le cose accadute dopo di lui. Un racconto che fotografa anche l’atmosfera di quegli anni, in cui le droghe dilagavano con un’impressionante facilità. Anni di quella che oggi viene definita una “generazione scomparsa”.

Sergio Barducci è un giornalista televisivo, caporedattore centrale di San Marino RTV, emittente di Stato della Repubblica di San Marino. Cura le edizioni del telegiornale e le trasmissioni di approfondimento giornalistico dell’emittente di Stato sammarinese. Testimone e commentatore della vita politica e sociale di questo Paese da oltre 25 anni, ne ha raccontato i momenti più significativi, con particolare attenzione alle vicende di carattere giudiziario ed economico.

In qualità d’inviato ha seguito numerosi appuntamenti internazionali come le assemblee generali delle Nazioni Unite. Inoltre ha realizzato diversi reportage in zone di guerra. In particolare durante il conflitto nei Balcani, con reportage da Sarajevo e da Mostar.