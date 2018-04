Si va a caccia di glicine tra i giardini della città

Si chiama "Caccia al glicine in città" la visita guidata della Pro Loco, programmata sabato 21 aprile, dalle ore 15.00.

Un piacevole pretesto per andare alla scoperta, in bicicletta, di angoli nascosti del centro storico e, soprattutto, cortili e giardini normalmente chiusi, ma accessibili nell’occasione per la cortesia dei proprietari.

Filo conduttore della visita sarà comunque il glicine, maestoso rampicante che annovera a Faenza esemplari non proprio secolari come in altre realtà vicine, ma certamente vecchi e bellissimi.

La visita inizierà con un glicine, del tutto invisibile dalla strada, piantato in un cortile, che sale a un terrazzo al primo piano e poi si arrampica ancora raggiungendo il secondo: in questo momento di fioritura un’esplosione di colore veramente emozionante.

Si visiteranno oltre una decina di giardini, dove in questo momento la fioritura del glicine si accompagna a quella di camelie, peonie, laurotini e magari anche le prime rose.

In un caso si potrà anche salire in una sorta di veranda sopraelevata, con pergola e balaustra completamente ricoperte di grappoli di glicini fioriti.

Ritrovo per tutti i partecipanti alle ore 15.00 davanti alla sede della Pro Loco, nel Voltone della Molinella, in bicicletta.

Prenotazioni obbligatorie. E’ richiesto un contributo di 2 euro, che sarà destinato a fini culturali per la città.

Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Faenza (Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231; e-mail: info@prolocofaenza.it - sito web: www.prolocofaenza.it).