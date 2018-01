"Siate gentili con le mucche", l'arte e l'amore per gli animali

“Siate gentili con le mucche” è la mostra di tavole illustrate tratte dal libro omonimo, allestita a Casa Vignuzzi, che racconta la storia di una scienziata americana, affetta da autismo, che si è molto impegnata per il benessere degli animali, anche quelli destinati alla macellazione.

Sabato 20 gennaio, alle 10.30, a Casa Vignuzzi in via San Mama 175 a Ravenna, si svolge un laboratorio creativo per bambine e bambini da 5 anni a cura di Vittoria Facchini che ha realizzato le opere. L'illustratrice conduce i partecipanti in un percorso laboratoriale di lettura visiva della mostra, che prevede la spiegazione delle tecniche miste usate per le tavole e degli espedienti interpretativi scelti in funzione della tematica del libro.

Le tavole che accompagnano il testo raccontano la storia di una bambina chiusa in se stessa, una ragazzina ostinata, una studiosa conosciuta in tutto il mondo per le sue ricerche sugli animali allevati per nutrirci. Lei è Temple Grandin, professoressa di Scienze animali all'università del Colorado, tra le più note personalità affette da autismo. La storia di una donna che è riuscita a fare della sua vita quello che voleva proprio per quello che è.

La mostra è accompagnata dal percorso bibliografico “Voglio fare la scienziata” dedicato al rapporto tra donne e scienza.

Per iscrizioni: vignuzzi@classense.ra.it - Tel. 0544482819