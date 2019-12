Venerdì 6 dicembre alle ore 18:00 presso Magazzeno Art Gallery Silvia Bigi presenta il suo ultimo libro d’artista “Ritmi Circadiani” e dialogherà con Linda Landi, curatrice e storica dell’arte.

“Una sorta di autoritratto, forse, in parte la guida di un’America immaginata e riflessa dagli occhi di chi la sta indagando dall’interno, come accade con la New York e la Chicago di Mario Soldati, c’è l’oggetto di un’infatuazione titubante, un sottotesto di desiderio disatteso. Ma c’è anche l’energia delle persone incontrate, la fucina di nuovi progetti, un amore appena sussurrato e quotidiano. La ricerca di un luogo che possa essere casa in un momento in cui l’individuo - inteso anche come coppia - si sente di nuovo crisalide.” scrive Landi, autrice dei testi del libro.

La serata sarà incentrata sul ruolo attuale della fotografia e della parola nell’arte contemporanea.

Ingresso gratuito.