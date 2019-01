Silvia Camporesi festeggia con un'antologia i suoi 20 anni di fotografia

Nuovo appuntamento con I Sabati del Moog, la rassegna curata da Ivano Mazzani nel locale di vicolo Padenna 5. Sabato 19 gennaio 2019, alle ore 18.00, la fotografa Silvia Camporesi incontra l'editore Danilo Montanari per presentare l'antologia completa della sua produzione fotografica.

Danilo Montanari Editore dà spazio all'interno della sua collana fotografica alla monografia “Silvia Camporesi - opere 2000/2018” che raccoglie la produzione dell’artista in quasi vent’anni. Il libro comprende tutto il percorso artistico della Camporesi diviso per sezioni tematiche, introdotte da una scheda, curata dalla stessa autrice, che ne contestualizza il lavoro. Il volume contiene anche un testo di Claudia Casali, direttrice del MIC di Faenza, che riporta una conversazione tra l’artista e il critico e curatore Carlo Sala.

Sivia Camporesi è nata a Forlì nel 1973. La sua attività di ricerca ed espositiva è ormai ventennale. Ha pubblicato cataloghi e monografie, e ha esposto i suoi lavori in diverse gallerie sia in Italia che all’estero e nelle principali fiere del settore. Un’artista in costante ascesa che usa la fotografia e il video per realizzare progetti importanti, sempre con una ben definita ricerca concettuale.

Nel 2014 il suo lavoro Planasia, sul carcere di massima sicurezza abbandonato sull’isola di Pianosa, è stato esposto al IX Festival di Fotografia Europea. L'anno successivo una delle sue foto è stata scelta come manifesto dell’importante mostra "Italia inside out" al Palazzo della Ragione di Milano. Nel 2016 ha esposto al MACRO di Roma nella collettiva "Dall’oggi al domani, 24 ore nell’arte contemporanea" e nella collettiva "Extraordinary Visions. Italia" al MAXXI di Roma.

La casa editrice di Danilo Montanari è attiva dal 1980 e ha pubblicato circa 800 titoli nel campo dell’arte contemporanea, della fotografia e dell’architettura. L'editore è particolarmente attento ai libri d’artista a tiratura limitata e partecipa ad alcune tra le più importanti fiere (come Artissima Torino, , MIART Milano, Offprint Parigi, NewYork Art Book Fair e Los Angeles Art Book Fair).

Danilo Montanari, inoltre, ha curato alcune mostre di libri d’artista, in particolare: “Ritratto del’editore come artista” (Bologna, 2004), “Exit” (Lugo, 2005), “Una biblioteca d’artista” (Ravenna, 2013), “Uno sguardo lento, il fotolibro d’artista in Italia” (Milano, 2015) e “Autoritratto in forma di libro” (Sifest, Savignano, 2015).

Nel 2018 ha dato alle stampe "Art and the city, Ravenna contemporanea", una guida alle opere d'arte degli ultimi decenni negli spazi pubblici della città.

L'appuntamento è a ingresso libero.