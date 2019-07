Simona Colonna porta “Folli e Folletti” nel parco del Delta

Sabato 3 agosto alle ore 17.00 al Centro Visite Cubo Magico Bevanella di Savio è in programma il concerto di Simona Colonna con “Folli e Folletti”, nell’ambito della rassegna musicale “Le voci del Delta” organizzata per il terzo anno consecutivo da Entroterre Festival e dalla Scuola Musicale di Bertinoro, con la collaborazione di Atlantide.

Il concerto, che presenta l’ultimo lavoro discografico di Simona Colonna uscito nel 2018 per l’etichetta Maremmano e I.R.D. distribuzione, è uno dei tanti live previsti nella magica cornice dei paesaggi del Parco del Delta del Po, per un connubio tra natura e musica che rende la rassegna unica nel suo genere. La partecipazione è gratuita.

A seguire, alle ore 19.00, è possibile partecipare a una escursione guidata in barca elettrica sul fiume Bevano, con prenotazione obbligatoria (0544 528710) e costo di € 10 a persona.

Musicista e cantante, Simona Colonna si è diplomata giovanissima in flauto traverso e violoncello e per anni è stata docente di flauto traverso. Al lavoro di docenza si affianca un’intensa carriera artistica, all’interno di importanti orchestre italiane e straniere. A livello teatrale collabora con il Teatro Stabile di Torino, Storie di Piazza di Biella e Teatro Ragazzi di Torino. Nel panorama musicale ha collaborato con Peppe Servillo, Enrico Rava, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Marco Brioschi, Mauro Negri e Barbara Casini, Franco Fabbrini, Enzo Favata, Daniele Di Bonaventura, Javier Girotto, Maurizio Giammarco, Mauro Grossi, gli Aires Tango, Danilo Rea, Stefano Cantini, Riccardo Fioravanti, i Pollock Project.

Spesso in Rai e in programmi radiofonici, Simona Colonna nel 2016 ha partecipato a Cirque du Soleil come solista cantante e violoncellista.

Ha ottenuto inoltre molti riconoscimenti: premio Siae come migliore autrice al concorso “Senza etichetta” nel 2006; vincitrice del Biella Festival nel 2011; miglior arrangiamento, migliore interpretazione e migliore artista del concorso al Premio Andrea Parodi di Cagliari nel 2012; vincitrice del concorso “Suonare Folkest” di Loano e del Premio Alberto Cesa nel 2014.