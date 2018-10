Sinistra per Ravenna organizza un ciclo di letture per bambini in Darsena

Sinistra per Ravenna propone un ciclo di letture in Darsena, il 4 e l'11 ottobre, dalle 16 alle 18 al parco Capodistria. “Una città è sicura quando è viva - spiegano dal movimento - In tempi in cui si invitano i cittadini a discriminare il proprio vicino, a fare delle ronde e ad armarsi per supplire alle proprie paure, Sinistra per Ravenna invita genitori e bambini ad ascoltare storie e racconti al parco, dove cittadini e cittadine, volontari e volontarie, leggeranno una serie di racconti da loro selezionati a tutti quei genitori e figli che vorranno partecipare".