Sirio apre un Burger King a Ravenna ed è subito festa!

29 dicembre inaugurazione con i talent Shade e Marta Losito

Sabato 29 dicembre, dalle 15.00, si svolge la grande inaugurazione di Burger King in via Faentina 158/160. Dal 27 dicembre, in occasione dell’apertura, sarà possibile ritirare il pass per il meet & greet con @Shade e @Marta Losito: solo ai primi 200 che si presenteranno è riservato il priority pass per conoscerli di persona e prima di tutti gli altri.

A intrattenere il pubblico nel corso della giornata ci sono due super ospiti: il rapper Shade e la muser Marta Losito. Entrambi giovani, entrambi con milioni di fan al proprio seguito.

Le sorprese, però, non terminano qui. Nel corso dell’evento ci sarà la diretta di Radio International e per tutti, e per sempre, il free refill delle bibite di Burger King, per una festa che non lascerà a bocca asciutta.