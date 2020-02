Sketch divertenti, musica e sorprese al "Rumors Show"

Lunedi 16 e martedi 17 marzo, ore 21.00, al Teatro Comunale “Walter Chiari” di Cervia, si tengono due serate spettacolo organizzate da Rumors for Children, associazione no-profit che raccoglie fondi per la beneficenza a favore di bambini in difficoltà.

Rumors Show raccoglie sketch divertenti, esibizioni musicali dal vivo, sorprese e altro ancora per trascorrere insieme un paio d’ore di allegria e divertimento, proprio a rappresentare lo slogan dell’associazione: “Per fare del nostro divertimento qualcosa di buono”.

I proventi degli spettacoli verranno devoluti in beneficenza a CerviAuxiliaper sostenere progetti sociali sul nostro territorio, fra cui l’ormai collaudato e di successo “DopoScuola”, che accoglie molte decine di bambini e ragazzi ogni giorno.

Prevendita dei biglietti presso il Bianconiglio, viale Roma 13, Cervia - Tel. 0544 977142.