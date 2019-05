"Slow food day" in piazza a Bagnacavallo

Lo Slow Food Day è la giornata dedicata a promuovere Slow Food e a richiedere il sostegno ai suoi progetti in Italia e nel mondo. La nostra Condotta scenderà in piazza, come tutte le altre condotte in Italia, sarà presente con un suo gazebo



sabato 1 giugno dalle 9.00 alle 12.30 in Piazza della Libertà a Bagnacavallo

- per raccontare cos'è e cosa fa Slow Food,

- illustrare i nostri progetti formativi,

- presentare il nostro ricco programma di eventi

- divertire bambini e adulti con piccoli quiz e laboratori sensoriali.