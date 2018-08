Smielatura, mercatini, assaggi e spettacoli dolci come il miele

Parte una settimana dedicata al miele e alla sua cultura a Cervia, da venerdì 17 a sabato 25 agosto.

Quattro incontri unici per conoscere tutti i segreti del miele e degli alveari. “Una settimana dolce come il miele – la smielatura” è il titolo della manifestazione che l’Apicoltura Brusi promuove con il patrocinio del Comune di Cervia. Inizia così la 32^ edizione della smielatura, che è diventata un appuntamento fisso nell’estate cervese.

Venerdì 17 agosto serata dedicata ai bambini. Alle ore 21,30, in Piazzetta Pisacane o delle Erbe, “LA MIA AMICA APE” Laboratorio per bambini.

A cura della Libreria Bubusettete di Piazzetta Pisacane a Cervia. A seguire, alle ore 22,30, “SMIELATURA BABY”. Tutti possono vestire i panni dell’apicoltore. Per questo i turisti, i cittadini e i semplici curiosi di tutte le età, indossata la tuta gialla dell’apicoltore, potranno cimentarsi nell’arte della smielatura. La serata, condotta da Cesare Brusi, vedrà come protagonisti le api, il miele e i prodotti dell’alveare. Degustazione di miele con favo.

Si prosegue il giorno successivo, sabato 18 agosto, dalle ore 18,00, in piazzale Ascione (Viale Roma), con il mercatino dei mieli, delle erbe, delle spezie e dei prodotti naturali tipici. Alle ore 21,30 La Smielatura, l’antica arte di estrarre il miele dai favi, che diventa un grande laboratorio pubblico nel quale tutti possono vedere, provare e assaggiare.

Alle ore 22,30 entra in gioco la gastronomia al miele dei cuochi dell’Associazione “Pellegrino Artusi” di Cervia. Durante la serata si potranno assaggiare i mieli, i prodotti 2018 ed altre specialità a base di miele.

Venerdì 24 agosto in piazza Pisacane, alle ore 21,30 si tiene “Ape, una piccola meraviglia della natura”, laboratorio per bambini a cura della

Libreria Bubusettete di Piazza Pisacane a Cervia. Alle ore 22,30 Come riconoscere il miele (colore, aroma, sapore), a cura dell’apicoltore, degustatore Cesare Brusi. Assaggi a cura di “FRULLERICA” in Piazza Garibaldi.

Infine sabato 25 agosto, dalle ore 18,00, in piazzale Ascione (Viale Roma), il mercatino dei mieli, delle erbe, delle spezie e dei prodotti naturali. Alle 20,30: ASPETTA MO’, Spettacolo di burattini a cura della Compagnia Vladimiro Strinati.

Alle 21,30 - ASTA DEL MIELE di Casa delle Farfalle & Co. Il ricavato dell’asta del miele sarà interamente devoluto in favore di A.I.T.C. (Associazione Italiana Tumori Cerebrali). Segue “BATTUTE … ALL’ASTA”, asta/spettacolo di cabaret con MARIA PIA TIMO da ZELIG Off. Si chiude alle 22,30 con la “PICCOLA SMIELATURA FINALE”.