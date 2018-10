Sognando il matrimonio perfetto: a San Francesco la seconda edizione del Wedding Day

L’ex convento di San Francesco ospiterà domenica la seconda edizione del Wedding Day, un pomeriggio dedicato ai futuri sposi con proposte per rendere speciale il giorno del matrimonio.

A partire dalle 14, nel chiostro dell’ex convento, aziende specializzate del territorio saranno a disposizione delle coppie per fornire consigli su tutti gli aspetti organizzativi dell’evento, dalla scelta del luogo al rinfresco, dalle animazioni alle fotografie, dagli abiti alla torta. In particolare, il programma prevede alle 14.30 una visita guidata dell’albergo Antico Convento San Francesco. Alle 15 e alle 17 ci saranno degustazioni gratuite per le coppie registrate, mentre alle 16 è previsto uno spettacolo di magia. Dopo la sfilata di abiti da cerimonia, in programma alle 18, il pomeriggio si concluderà con il taglio della torta e i fuochi d’artificio. L’iniziativa è promossa da: rete di imprese Bagnacavallo fa Centro, albergo Antico Convento San Francesco e circuito L’Assaggio Wedding. L’ingresso è libero e gratuito. L’albergo Antico Convento San Francesco è in via Cadorna 10 a Bagnacavallo.