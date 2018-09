A Solarolo il calciobalilla umano: un pomeriggio di divertimento con "Gioco anch'io? Sì"

Sabato, il Te' Bota Team di Solarolo organizza un pomeriggio di divertimento e beneficenza al parco Gian Luca Conti, in collaborazione con Avis Solarolo e con il patrocinio del Comune. L'iniziativa, denominata "Gioco anch'io? Sì", inizierà alle 15 con un torneo di calciobalilla umano per bambini nati dal 2005 in poi, e con l'apertura di un "angolo bimbi" con la fata Smemoranda. Alle 18 verrà inaugurata "l'altalena di Francesca", dedicata alla memoria della piccola solarolese scomparsa a causa di una rara malattia genetica. Alle 19 si proseguirà con un torneo di calciobalilla umano per adulti (nati prima del 2005). Iscrizioni ai tornei al Sport Gm e Gelateria del Borgo: adulti 60 euro a squadra (da 6 elementi); bambini 30 euro a squadra.