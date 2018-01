"Sole, cuore, amore", al cinema per i diritti delle donne

“Donne e Res Publica: dalla conquista del voto ai diritti civili”, è questo il tema della V edizione del festival “Fare leggere tutti”, ovvero una serie di eventi che raccontano il lungo viaggio delle donne per la conquista del voto e dei diritti civili ad esso connessi.

Il festival che ha luogo da dicembre a maggio con tanti appuntamenti in diversi comuni e location della Romagna Faentina, vuol richiamare l’universalità del tema e sottolineare la disponibilità a mantenere viva la memoria di un percorso lungamente atteso, combattuto, conquistato come quello dei diritti civili per le donne.

Il centro antiviolenza faentino Sos Donna, partecipa al festival per due eventi, il primo dei quali – in collaborazione con il Tavolo Lavoro Conciliazione Salute delle Donne di Ravenna – è previsto per martedì 16 gennaio 2018 alle ore 20.30 presso il Cinema Sarti in via della Scaletta, 10 a Faenza.

In quest’occasione viene proiettato il film “Sole, cuore amore” di Daniele Vicari, con Isabella Ragonese e Eva Grieco, uscito nelle sale a maggio 2017. Un film che parla della vita quotidiana di due donne, Eli e Vale, dalle vite differenti e allo stesso tempo simili, come possono essere simili le esistenze di due donne di oggi divise tra aspirazioni e precarietà, solitudine e amore, voglia di resistere e disperazione. Nella sorellenza tra queste due donne c'è un mistero meraviglioso e anche una grande opportunità perché due donne che diventano sorelle sono indistruttibili e il loro legame diventa qualcosa di straordinario.