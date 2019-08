Solidarietà sul proprio corpo: un tatuaggio per aiutare gli animali

Domenica 8 settembre, dalle 10 alle 19, appuntamento nello spazio di All Ink Tattoo, in Circonvallazione alla Rotonda dei Goti, 8 a Ravenna, in occasione di un incontro tra i tatuatori ravennati e l'associazione Clama Ravenna per aiutare gli amici animali.

Un walk-in day con tantissimi flash pronti per essere tatuati al momento, ma largo anche alle idee personali con tatuaggi delle dimensioni di 60 x 60 cm al costo di 60 Euro.

Parte del ricavato della giornata sarà devoluto all'associazione per la cura di animali in difficoltà.