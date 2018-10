Solisti, coro e orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco

La Cappella Musicale, in collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna, mercoledì 3 ottobre alle 21 presenta il “Concerto per San Francesco”. Si tratta di un appuntamento che unisce la musica barocca alla riflessione spirituale. Si alterneranno letture francescane, - relative al Santo e ai suoi commentatori – a brani scelti e preparati per l'occasione.

« Per questo appuntamento,» sono le parole di Giuliano Amadei « siamo ritornati al repertorio che più ci identifica. Dopo esserci confrontati con il tema Dantesco, con un approccio musicale del tutto nuovo, abbiamo pensato che la scelta migliore per il Concerto per San Francesco, fosse nel solco della nostra tradizione. La decisione di proporre al pubblico brani di Haendel, Bach e Durante è in linea con il programma di letture pensate dai Frati minori conventuali di Ravenna. Si tratta di una riflessione spirituale tra musica e pensiero francescano, in cui le note sottolineano la profondità delle parole. La Cappella Musicale sarà al completo: solisti, coro e orchestra per un'ora di concerto che pensiamo davvero coinvolgente».

Ingresso ad offerta libera

