“Solo quando è piena”, torna la passeggiata gourmet al chiaro di luna

Una cena itinerante sui colli di Faenza tra natura e sapori d’estate in una notte dal fascino unico: giovedì 18 luglio torna a Oriolo dei Fichi l’appuntamento con “Luna, Gusto, Passeggiata - Solo quando è piena”. Tra gli eventi più attesi dell’estate faentina, la camminata enogastronomica notturna dedicata agli amanti della campagna, dei buoni sapori e delle atmosfere magiche proporrà anche quest’anno un itinerario ricco di emozioni e suggestioni a km zero.

Il ritrovo sarà per le ore 19.30 all’agriturismo e cantina La Sabbiona (via di Oriolo, 10) per un aperitivo a bordo piscina a base di prodotti tipici (panzanella romagnola, lombetto di maiale stagionato e piadina farcita) abbinati a un calice di vino Famoso in versione ferma (“Vip”) o spumante (“Divo”). Da lì inizierà la passeggiata in direzione del ristorante San Biagio Vecchio (via Salita di Oriolo, 13), dove alle ore 21, seduti sulle coperte sulla terrazza panoramica naturale, si potrà gustare un galletto arrostito con patate arrosto in abbinamento a un calice di Romagna Doc Sangiovese Oriolo Mammutus.

Dopo una sosta di un paio d’ore con il naso all’insù ad ammirare la luna piena e le stelle di luglio nel parco panoramico del ristorante, alle ore 22.45 la passeggiata riprenderà lungo il sentiero dell’Amore fino alla Torre di Oriolo. Qui gli enogastronauti saranno accolti dall’azienda agricola Rio del Sol con una robiolina ai frutti di bosco sultanini di mirtilli e ribes e uno spiedino di frutta in abbinamento a un mojito divino. Chi vorrà potrà proseguire ad ammirare il cielo stellato ai piedi dell’antica torre medievale o rientrare alla Sabbiona con una passeggiata di pochi minuti in autonomia.

Si consiglia di partecipare con scarpe comode, una coperta o plaid e una torcia. Il contributo di partecipazione a “Solo quando è piena” è di 32 euro. La prenotazione è obbligatoria entro le ore 20 del 17 luglio: tel. 335.8343313