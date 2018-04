Sonate di pianoforte da Liszt a Beethoven

La Scuola di Musica di Russi "A. Contarini" organizza due concerti, a cura dei docenti della stessa, che hanno luogo venerdì 6 e giovedì 12 aprile alle ore 20.45 nell'Ex Chiesa in Albis di piazza Farini. Una bella occasione per ascoltare ed incontrare gli insegnanti e per conoscere più da vicino una realtà viva e pienamente inserita nel territorio.



Il primo appuntamento, venerdì 6 aprile, ore 20.45, vede il pianista Carlo Botti eseguire le musiche di Liszt, Beethoven e Scriabin.